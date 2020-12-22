اديها مستكة وحبهان.. طريقة كوميدية من محيي إسماعيل لـ طبخ أرنب مع صاحبة السعادة

أعدَّ الفنان محيي إسماعيل ، "أرنب مسلوق" للفنانة يونس بطريقة كوميدية أثناء استضافته في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي". إسعادالسعادة





وأضاف محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الأرنب المسلوق حلو ونحن في أشد الحاجة لتقوية جهاز المناعة".





وتابع محيي اسماعيل:" أنا بطبخ لنفسي عندما اريد، وعندي 50 مطعم باكل فيهم، واديها حبهان ومستكة"، مضيفا:" لما احب اكل من برة بحب أكل الكوارع والنيفة والبط".





واستطرد محيي إسماعيل: "حياتي بسيطة أنا انسان بصحى من النوم وانام تاني وشعاري هو تأجيل عمل اليوم إلى الغد لأنني على مدى 50 عاما لم أؤجل عمل اليوم للغد ولكن بعد تخطي 60 عاما اريد ان انقذ جهاز المناعة".



