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تعلمت فلسفة الـ ولا حاجة.. محيي إسماعيل: مش عايز أشارك في مسلسلات وجالي إغراءات ورفضتها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:47 م
محيي اسماعيل
محيي اسماعيل
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هاني حسين
كشف الفنان محيي إسماعيل، عن كواليس حياته الشخصية والفنية مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وأضاف محيي إسماعيل، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، "أنا طول عمري عميق".

وقال محيي إسماعيل "أنا درست اليوجا، وهي علاج لأشياء كثيرة، وتعلمت فلسفة الاستغناء، ولازم الواحد ياكل لقمته، وينام ويقول الحمد لله".

وأكمل محيي إسماعيل "لا أتنازل عن طموحي منذ صغري، وتعملت فلسفة الـ"ولا حاجة" وجالي إغراءات كثيرة ورفضتها"، مؤكدًا "دلوقتي مش بحب المسلسلات مطلقا، ومش عايز اشترك في مسلسلات، وعندما أنشر رواية في الخارج يأتيني دخل شهري بحوالي 25 ألف جنيه".

واختتم محيي إسماعيل موجهًا حديثه لـ إسعاد يونس "أنا امتلك الأيام، والنوم راحة للأعصاب والجسم، ويتم تجديد الأنسجة، وقعدت 7 أيام نايم، وفضلت صاحي عشان اجيلك".

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