كوارث 2020 لم تنته.. ثوران بركان وزلزال في هاواي الأمريكية.. فيديو

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ثوران بركان كيلويا في جزيرة هاواي مرة أخرى، ما تسبب في وقوع زلزال بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر.

وقال البيان الصادر عن الهيئة إن الوضع يتطور بشكل سريع، مشيرة إلى إصدار مزيد من المعلومات حول الوضع فيما بعد.

فيما حذرت وكالة الطوارئ في هاواي، السكان من الخروج من منازلهم، وذلك لتجنب التعرض للرماد الذي أصدره البركان، مؤكدة على عدم وجود خطر لوقوع أمواج تسونامي.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع تكتلات كبيرة من السحب والدخان فوق البركان.

وتسبب ثوران البركان في هروب مئات من السكان، المتواجدين بالقرب منه، بينما حاول البعض الاقتراب من الحدث للمشاهدة، وهو ما حذر منه المسئولين.

#BREAKING: Live report from a reliable source on Big Island just went live on Facebook showing lava glow and steam from lava hitting lake inside the caldera ar Kilauea. https://t.co/HTdIonc3yB #Hawaii