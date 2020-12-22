الصين تكشف حقيقة ظهور إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

علقت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، على حقيقة ظهور إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بداخلها.











وقال فنج تسي جيان، نائب مدير عام المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفق "رويترز"، إنه لم يتم رصد أي إصابات في الصين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، مؤكدا استمرار مراقبة الأمر.









وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.











وقالت اللجنة إن الإصابات جاءت لـ 13 قادمين من الخارج، وإصابتان من الداخل، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.











وأعلن مسئول صحي في الصين، أن بلاده تسعى إلى حملة تطعيم كبرى تشمل كل الفئات الأولى ضد فيروس كورونا، خلال الشهور المقبلة، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.









وقال تسنج يي شين، مدير مجموعة العمل المكلفة بتطوير لقاحات للوقاية من فيروس ضد كورونا، إن "الصين ستستخدم برنامج اللقاح، لبناء مجموعة حماية ستقدم مناعة نشطة للمجتمع".









وتشمل الفئات الأولى التي سيتم تلقيحها ضد فيروس كورونا، عمال قطاع التوريد المرتبط بأجهزة التبريد، والجمارك، والرعاية الصحية، والأسواق، والنقل العام، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وخطرة.







