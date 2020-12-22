ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تكشف حقيقة ظهور إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:07 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
Advertisements
شريف سيد
علقت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، على حقيقة ظهور إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بداخلها.


وقال فنج تسي جيان، نائب مدير عام المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفق "رويترز"، إنه لم يتم رصد أي إصابات في الصين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، مؤكدا استمرار مراقبة الأمر. 


وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقالت اللجنة إن الإصابات جاءت لـ 13 قادمين من الخارج، وإصابتان من الداخل، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.


وأعلن مسئول صحي في الصين، أن بلاده تسعى إلى حملة تطعيم كبرى تشمل كل الفئات الأولى  ضد فيروس كورونا، خلال الشهور المقبلة، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.


وقال تسنج يي شين، مدير مجموعة العمل المكلفة بتطوير لقاحات للوقاية من فيروس ضد كورونا،  إن "الصين ستستخدم برنامج اللقاح، لبناء مجموعة حماية ستقدم مناعة نشطة للمجتمع".


وتشمل الفئات الأولى التي سيتم تلقيحها ضد فيروس كورونا، عمال قطاع التوريد المرتبط بأجهزة التبريد، والجمارك، والرعاية الصحية، والأسواق، والنقل العام، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وخطرة.


وأنتجت الصين لقاح سينوفار إضافة إلى لقاحات أخرى، كما تسعى لجلب عقارات أخرى من الخارج لتنويع حصيلتها الدوائية المضادة للوباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصين تعلن عن دخول لقاح خامس للتجارب السريرية

وصول 120 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني إلى البرازيل.. فيديو

الصين تنفي مسئوليتها عن تفشي فيروس كورونا.. وتتهم هذه الدولة

الصين: لا إصابات جديدة محلية بفيروس كورونا

هاشتاج «اللقاح الصيني» يتصدر تويتر: بعد حصول مصر على 50 ألف جرعة

مصر والسعودية والبحرين أبرزها.. لقاحات كورونا تصل إلى عدة دول وبدء حملات التطعيم قريبا

ترشيحاتنا

هل ظاهرة الاقتران العظيم للكواكب علامة على نهاية العالم؟.. رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يجيب

فوائد تناول التمر على الريق

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الثلاثاء

بعد فوز ريال مدريد على الأهلي بجائزة نادي القرن هاشتاج #جلوب_سوكر_تزور_النتيجه يتصدر تويتر

عيار 21 بـ 809 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

موجز السوشيال ميديا.. أول ظهور لـ كيان محمد صلاح.. جماهير الأهلي تثور على ضياع لقب بطل القرن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن