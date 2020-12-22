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برلمان

وسط أجواء احتفالية.. الأمين العام للنواب يستقبل الأعضاء الجدد عن القاهرة والدلتا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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فريدة محمد
حرص المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس الشيوخ، على استقبال نواب البرلمان الفائزين عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.


وشهد البهو الفرعونى أجواءً احتفالية أثناء استقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية، وكان لافتا حضور عدد من النواب  الحاليين لبرلمان ٢٠١٦، ومنهم النائب محمود هيبة، كما حضر عدد من النواب الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان ٢٠٢١ مثل الدكتورة إيناس عبد الحليم، وأحمد العوضى، وهشام الحصرى.

 
كما حضر كل من النائبين صفوت البياضى ويوسف الحسينى، ويبلغ إجمالى النواب الذين حضروا حتى الآن نحو ١٠ نواب من إجمالى ١٠٠ عضو.


وحرصت الأمانة العامة بمجلس النواب على إذاعة الأغانى الوطنية منذ الصباح، وذلك احتفالا بقرب انطلاق الفصل التشريعى الثانى.


وقال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن عددا من الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها لتحقيق التباعد الاجتماعى، وذلك خلال استخراج النواب الجدد لكارنيهات العضوية.


ومن المقرر أن يستقبل المجلس على مدار الأيام القادمة النواب الفائزين عن المقاعد الفردية والقائمة بواقع ٥٦٨ نائبا، كما ينتظر الجميع قرار رئيس الجمهورية بتعيين نحو ٢٨ نائبا.
وسط أجواء احتفالية.. الأمين العام للنواب يستقبل الأعضاء الجدد عن القاهرة والدلتا
وسط أجواء احتفالية.. الأمين العام للنواب يستقبل الأعضاء الجدد عن القاهرة والدلتا
وسط أجواء احتفالية.. الأمين العام للنواب يستقبل الأعضاء الجدد عن القاهرة والدلتا
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