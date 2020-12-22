صحة سيناء: تشديد الإجراءات الوقائية بالمستشفيات للوقاية من كورونا

تتابع محافظة شمال سيناء ، موقف الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مختلف مناطق المحافظة، للحفاظ على المواطنين والعمل على تقليل حالات الإصابة بالفيروس. الإصابة





ومن جانبه أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، أن المستشفيات تتبع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعامل مع حالات اشتباه كورونا، إلى جانب توافر الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات العامة والمركزية طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.



أشار الى أن رصيد خزانات الأكسجين بمستشفى العريش العام، يحتوي على ٢٢٢٠٠ لتر، ولا يوجد نقص بالأكسجين نهائيا.



وأضاف أن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، كلف وفد طبي من مديرية الصحة بالمحافظة، بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد، للقيام تفقد المستشفى، الشيخ زويد، وتقدير احتياجاتها في المرحلة المقبلة واضطلع الوفد، على مدى استعدادات مستشفى الشيخ زويد لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



حيث تفقد الوفد، قسم فحص حالات الاشتباه ومعاينة قسم العزل، وأسرة العناية المركزة ومستلزمات الوقاية والاحتراز والأدوية، ومستلزمات مكافحة العدوى ومستلزمات المعامل والأشعة وتوفر الأكسجين.



ومستوى كفاءة الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين، وبرامج تدريب على التعامل مع الحالات المشتبهة والمحتملة والمؤكدة.



كما قام الوفد، بعمل حصر الاحتياجات الضرورية مستشفى الشيخ زويد المركزي، للتعامل مع تفعيل خدمة عزل مرضى حالات الإصابة بالفيروس، ووجهت اللجنة، بضرورة تفعيل قسم العزل وحجز الحالات وعلاجها داخل المستشفى، مع أهمية تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات المتوسطة وفوق المتوسطة، واتباع كل الإجراءات والسياسات المنظمة للعلاج فى أقسام العزل، والعناية المركزة مع التنبية على المراقبين الصحيين باتباع الإجراءات والسياسات الخاصة بالعزل المنزلى والمتابعة والإبلاغ والتقصى.



وأضاف أن مديرية صحة شمال سيناء، سجلت 2 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات شفاء وصفر وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما سجلت المديرية 111 حالة عزل منزلى للمصابين، و11 حالة حجز بالمستشفيات.



وأعلن الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام بصحة شمال سيناء، خلال تفقده عددا من نقاط الفحص للمبادرة، إلى أن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذها وتيسير أداء الخدمة الصحية للمواطنين، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما الفئة العمرية من 18- 40 عاما، وجميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.



وأشار فتحى عثمان مسؤل التثقيف، إلى أن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء، وانطلقت 18 سبتمبر الماضى فى مختلف النقاط الطبية المحددة لها، وتشارك فى المبادرة مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة.



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