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أخبار العالم

بعد استدعاء سفراء دول أوروبية.. روسيا تتوعد برد حاسم على العقوبات ضدها

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:03 م
روسيا تتوعد برد
روسيا تتوعد برد حاسم على العقوبات ضدها
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين، وجاء ذلك ردا على العقوبات الأوروبية ضدها المتعلقة بقضية تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر قائمة سوداء بشخصيات أوروبية متورطة في الدعوة وفي فرض العقوبات على روسيا؛ مشددة على أن موسكو سترد بحسم على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع مع المعارض نافالني.

وجاء ذلك، بعدما استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم، عددا من الدبلوماسيين من الدول الأوروبية، من بينهم سفيري فرنسا والسويد ونائب السفير الألماني.

وسلمت الخارجية الروسية إلى دبلوماسيي السدويد وألمانيا وفرنسا وكذلك بعثة الاتحاد الأوروبي مذكرة تفيد بتوسيع "القائمة السواء الروسية".

وأكدت الوزارة الروسية أن "موسكو تعتبر العقوبات الأوروبية ضد روسيا بشأن الوضع مع نافالني غير مقبولة، وستلقى الأعمال غير الودية من قبل الغرب الرد المناسب"، مشيرة إلى أنها ستوسع قائمة الرد لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يحظر عليهم دخول الأراضي الروسية.

وأفيد بأن "القائمة السوداء" الجديدة تشمل المتورطين في تصعيد نشاط العقوبات ضد روسيا في إطار الاتحاد الأوروبي.

وفي أكتوبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس كبار مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، اعتبرها التكتل أنها تتحمل المسؤولية عن التسميم المزعوم لنافالني.

وقبل ذلك، قالت ألمانيا إن نافالني قد أصيب بتسمم بغاز أعصاب من طراز نوفيتشوك على الطراز السوفيتي في محاولة لقتله، وهو تأكيد تقبله العديد من الدول الغربية.
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