بسبب كورونا.. إلغاء مقررات شهر يناير على جميع المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الازهرية، أنه نظرا للظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من ضرورة اتخاذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات وتأثيرها على إعادة النظر في خطة الفصل الدراسي الأول لجميع المناهج وتقديم موعد الامتحانات ، فقد وجه جميع المديريات برفع المنهج الخاص بشهر يناير من جميع المناهج المقررة لجميع سنوات النقل التعليمية والشهادة الابتدائية والإعدادية فقط ومراعاة تطبيق ذلك أثناء وضع الامتحانات بدقة.









حملة لتصحيح الأخطاء اللغوية

ودشن قطاع المعاهد الأزهرية، حملة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بجمسع المعاهد والمراحل المختلفة.









وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن الحملة تتضمن إلقاء في طابور الصباح، وتقوم لجنة من متخصصي اللغة العربية بالمعهد مهمتها مراجعة اللافتات والجداريات واللوحات والمكاتبات، مراجعة لغوية دقيقة تليق بمؤسسة الأزهر الشريف.



