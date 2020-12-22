لتحسين الخدمات.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير قرية نزة قرار منفلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة ميدانية له أعمال تطوير مدخل قرية نزة قرار التابعة لمركز منفلوط في إطار خطة المحافظة لتطوير القرى النموذجية بالمراكز ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بكافة القطاعات الخدمية خاصة التي تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم.





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بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مدخل قرية نزة قرار وتابع معدلات التنفيذ للأعمال والتي يجرى العمل بها ضمن تطوير القرى النموذجية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يشرف عليها منطقة الابنية التعليمية بأسيوط ويجرى تنفيذها بشكل جمالي وهندسي يتناسب مع أعمال التطوير بالقرى وشاهد أعمال طلاء واجهات المنازل وأعمال التشجير والنظافة بالقرى وتابع أعمال رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع كما استمع إلى شرح لأهم الأعمال التي يجري تنفيذها بالقرى بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وعمد ومشايخ وأهالي القرية كما التقى المحافظ بعض عمد ومشايخ قرية نزة قرار والقرى التابعة لها موجهًا بضرورة تكاتف الجهود للمشاركة في أعمال التطوير التي تتم بالقرى لتصبح قرى نموذجية.





وأكد المحافظ أنه يجرى تطوير ورفع كفاءة جميع مشروعات البنية الأساسية بالقرى الأكثر احتياجًا واختيار بعض القرى النموذجية وتعميم التجربة لتشمل باقي القرى والنجوع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى متابعته المستمرة للمشروعات وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا والتأكيد على أهمية تضافر الجهود ووضع خطة لأدوار الجهات الشريكة والتعاون بين الوزارات والمديريات والإدارات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن والعمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة.



