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محافظات

انقطاع الكهرباء لمدة 5 ساعات فى الغردقة.. تفاصيل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:22 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم جادالله

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى، غدا الأربعاء، عن عدة مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

 

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مول تجاري بالطريق الدائرى والكمين الجنوبى، وقرى منطقة سهل حشيش، و4 قري سياحية أخري بالغردقة، وذلك غدا الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 

كما أكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

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