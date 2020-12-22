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محافظات

رئيس مياه القناة: حل مشكلة صرف عمارات التل وصيانة مطابق مدينة المستقبل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم القضاء تماما علي مشكلة تسريب مياه الصرف الصحى لعمارات مدينة التل الكبير القديمة.

 حيث تم تغيير خطوط الربط بين غرف التفتيش والمطابق، وذلك لمنع تسريب مياه الصرف الصحى وحل المشكلة حلًا جزريًا، كما تم الانتهاء من كافة أعمال صيانة مطابق الخطوط الرئيسية والفرعية، بمدينة المستقبل، تمهيدًا لبدء أعمال سفلتة وتطوير الطرق الرئيسية للمدينة، وذلك بالتنسيق مع لجنة خدمات المستقبل ومجلس مدينة الإسماعيلية.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط 300 مم المغذى لمنطقة السلام، وتم إصلاح خط 10 بوصه بقرية البعالوه، كما تم الانتهاء من إصلاح خط مياه قطر 4 بوصه بعزبة أم مشارق بقرية الشروق، وإصلاح خط مياه قطر 6 بوصه بقرية المحسمه، وفي القنطرة شرق تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه قطر 700 مم والمغذى لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقرية أبوعروق، كما تم إصلاح 2 كسر بخط قطر 6 بوصه بعزبة الغطوس وبجوار مسجد الزهراء، وأصلاح كسر خط 10 بوصة بخط طرد الرئيسي بمحطة الكيلو 11 الفردان، وإصلاح كسر خط 400 مدخل مدينة المستقبل، وبقطاع بورسعيد تم الانتهاء من أصلاح كسر خط 300 مم فى الكيلو 17 جنوب بورسعيد.
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وأضاف رئيس مياه القناة، أنه في قطاع محافظة بورسعيد تم الانتهاء من استكمال أعمال التسليك والتطهير بدءً من شارع محمد على والحميدى وحتى حارة المحلة والحميدى وامتداد حارة المحلة بحى العرب، وتطهير خط شباب الخريجين امام عمارات ( 64- 54- 44- 46 )، وتسليك وتطهير المنطقة بين الحديقة الدولية والحرفيين، ومنطقة الموقف الجديد بحى الضواحى، كما تم تطهير مطبق مساكن ام زرارة، كما تم تغطيه مطبق عمومى بجوار مديرية التربية والتعليم، وفى قطاع السويس تم تطهير وتسليك شارع عبدالمنعم بكفر حودة وخط الصرف الصحى الرئيسى بمنطقة الألبان القديمة بحى الأربعين، وفي محافظة الإسماعيلية تم تطهير وتسليك باستخدام السيارة الفاكيوم الشارع التجارى عند مساكن أعضاء هيئة التدريس بحى ثالث.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
رئيس مياه القناة: حل مشكلة صرف عمارات التل وصيانة مطابق مدينة المستقبل
رئيس مياه القناة: حل مشكلة صرف عمارات التل وصيانة مطابق مدينة المستقبل
رئيس مياه القناة: حل مشكلة صرف عمارات التل وصيانة مطابق مدينة المستقبل
رئيس مياه القناة: حل مشكلة صرف عمارات التل وصيانة مطابق مدينة المستقبل
رئيس مياه القناة: حل مشكلة صرف عمارات التل وصيانة مطابق مدينة المستقبل
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