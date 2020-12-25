ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الكوسة نقطة فارقة.. فاطمة عرفة تروي قصة تحولها من الهندسة إلى الرسم بالطعام .. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:26 ص
الرسم بالطعام
الرسم بالطعام
Advertisements
نورهان رأفت
قالت المهندسة فاطمة عرفة ، فنانة ورسامة ، إن فكرة الرسم بالأكل ، جاءتها من خلال نبات الكوسة ،والذي ألهمها لـ رسمة "ماريو" ، موضحة أنها تحب تزيين الأكل ، منذ صغرها .

وأضافت  ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أنها تمنت لو كانت التحقت ، بكلية الفنون الجميلة أو الفنون التطبيقية ، لتنمي موهبتها في الرسم بالطعام .

ذكرت فاطمة خلال حديثها لصدى البلد ، أنها تعشق الرسم و تحب ترتيب الاطباق فهي هوايتها منذ نعومة أظافرها ، فقررت المزج بين الهوايتين بجانب الهندسة .  

وأضافت "فاطمة" أنها تهوى الطبخ و استخدام الخضروات و الفاكهه في إعداد الاطباق الشهية، و تبدا رحلة البحث عن الخضروات و الفواكه اللازمة لرسم الشخصية التي تدور بذهنها . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عرض شغلها في سيارته.. حكاية نرمين ووالدها وعرائس الأوريجامي.. فيديو

أحمد جمال يكتب: «فتحي» بـ 100 لعيب

شموع صلاح.. مهندسة تستحضر الزمن الجميل بأزيائها.. فيديو

بالأورانج .. مريم أوزرلي بإطلالة غريبة وملامح ساحرة

بمكياج ناعم.. مريم أوزرلي تبرز جمالها في جلسة تصوير

أنامل من ذهب.. طالبة بـ جامعة كفر الشيخ موهبة متميزة في الرسم والشعر .. شاهد

ترشيحاتنا

تقلد آبل كالعادة.. صدمة لمحبي سامسونج بسبب هذه الخطوة

بملابس بابا نويل.. محمد صلاح يحتفل مع زوجته وطفلتيه بالكريسماس

على رأسهم صلاح .. نجوم الكرة يحتفلون بالكريسماس على طريقتهم الخاصة

بصورة مع والده ... نجل فاروق جعفر يحتفل بعيد ميلاد ابنه .. شاهد

تقارير: أزمة مالية تمنع عمر السومة من الاستمرار مع الأهلي السعودي

أفضل دعاء يوم الجمعة .. ردده لعلك تصادف ساعة الإجابة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

خبراء يحذرون من استخدام المناديل المبللة كمطهر