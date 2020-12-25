الكوسة نقطة فارقة.. فاطمة عرفة تروي قصة تحولها من الهندسة إلى الرسم بالطعام .. فيديو

قالت المهندسة فاطمة عرفة ، فنانة ورسامة ، إن فكرة الرسم بالأكل ، جاءتها من خلال نبات الكوسة ،والذي ألهمها لـ رسمة "ماريو" ، موضحة أنها تحب تزيين الأكل ، منذ صغرها .





وأضافت ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أنها تمنت لو كانت التحقت ، بكلية الفنون الجميلة أو الفنون التطبيقية ، لتنمي موهبتها في الرسم بالطعام .





ذكرت فاطمة خلال حديثها لصدى البلد ، أنها تعشق الرسم و تحب ترتيب الاطباق فهي هوايتها منذ نعومة أظافرها ، فقررت المزج بين الهوايتين بجانب الهندسة .





وأضافت "فاطمة" أنها تهوى الطبخ و استخدام الخضروات و الفاكهه في إعداد الاطباق الشهية، و تبدا رحلة البحث عن الخضروات و الفواكه اللازمة لرسم الشخصية التي تدور بذهنها .



