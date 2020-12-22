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أخبار البلد

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:40 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي .. ‏التقي ‏الوفد الليبي رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا وأعضاء اللجنة حيث ضم الوفد كافة اطياف ‏ومكونات الجنوب من قيادات ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية لبحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك ‏.

ونقل رئيس اللجنة للوفد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا في لقاء ظهر اليوم، أن الرئيس ‏السيسي كان ولا يزال حريصا على وحدة الأراضي الليبية وتمسك بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا مشددا على رفضه الكامل ‏للتدخل الأجنبي في البلد العربي‏ .

وأكد رئيس اللجنة  دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه ‏واستمرار المساعي المصرية لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشموليه في الحل.

‏و أعرب أعضاء الوفد من جانبهم عن تقديرهم وترحيبهم بالدور المصري ‏وجهود القيادة السياسية لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في جميع ربوع ليبيا داعين مصر ‏لمواصلة جهودها الدؤوبه والحثيثة لتحقيق الاهداف الساميه لكل البلدين وللحفاظ علي وحده ليبيا.

‏واستعرض أعضاء الوفد ‏عددا من المشكلات والمصاعب الحياتية التي يتعرض لها الشعب الليبي بما في ذلك ‏أهل الجنوب من تردى للخدمات العامة من كهرباء ومياه وصحة وتعليم والآثار غير المباشرة للأزمة على حياة المواطنين وانهيار القطاع الزراعي وتوقف الإنتاج.

‏وطالب الوفد ‏بضرورة أسهام مصر في حلحله ‏الوضع الصعب في الجنوب ‏وكيفية تيسير الحياة اليومية للمواطنين الليبيين وقد اكد الجانب المصري على استعداده الكامل للاستجابة لكافة الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.

ويستمر وفد ‏الجنوب الليبي في عقد سلسله من اللقاءات مع اعضاء اللجنه الوطنية المعنية بالشأن الليبي واشقائهم المقيمين في مصر.
السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية
السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية
السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية
السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية
السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية
السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية
السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية
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