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أخبار العالم

لا تسبب وفيات.. تصريحات سارة من الصحة السعودية بشأن سلالة كورونا المتحورة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:43 م
علم السعودية
علم السعودية
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شيماء مصطفى
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن المملكة تثبت مجددًا اهتمامها بصحة الإنسان وتضعها أولًا، وحرصها على سلامة المواطن والمقيم، والخطوات الاستباقية والوقائية ستساهم في سلامة المجتمع وتحقيق مزيد من المكاسب لمواجهة الجائحة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة السعودية بشأن فيروس كورونا المتحور.

وأضاف المتحدث أنه حتى الآن لم يتم رصد السلالة المتحورة من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في المملكة، مؤكدا أن تعليق السفر يهدف إلى تقليل احتمال دخول أشخاص مصابين بهذا التحور إلى المملكة.

وأشار إلى أن هناك آلاف الطفرات في فيروس كورونا (كوفيد-١٩) سُجلت حول العالم ولم يكن لها أثر واضح على سرعة انتشار الفيروس أو ضراوته.

ولفت إلى أن هذا التحور الذي تم تسجيله في بريطانيا لا يسبب تزايد في معدل الوفيات، موضحا أن بعض طفرات الفيروسات قد تؤدي إلى تقليل تأثيرها.

وأكد أن خطة توزيع لقاح فيروس كورونا مستمرة ولم يطرأ عليها أي تغيير، داعيا الجميع إلى للالتزام بالإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الوباء.

وشهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 361359 حالة.

وقالت الوزارة  إنه تم تسجيل 160 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 352249 حالة.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6139 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2971 والحالات الحرجة 404 حالة.
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