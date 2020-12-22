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تعليم

رئيس جامعة حلوان: إطلاق قوافل بالمناطق العشوائية لتنمية البيئة المحيطة وتطويرها

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:40 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم جامعة حلوان خمس قوافل تنموية  في مركزي الصف والبدرشين بمحافظة الجيزة ، لتلبية احتياجات المواطنين وتنمية المناطق العشوائية وتطويرها .

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة  على  الحرص على تنظيم  مثل هذه القوافل التنموية تأكيدا للدور  المجتمعي للجامعة  فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والاجتماعية للمناطق الأكثر احتياجا، من أجل تحقيق دور فعال ومؤثر وريادي فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالجامعة .
 
وتم تنظيم هذه القوافل فى إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالمناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين به وتلبية احتياجاتهم .

وتقام هذه القوافل تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رىيس جامعة حلوان و إشراف  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  والدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي
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