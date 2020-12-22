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أخبار البلد

وزيرة الصحة تناقش مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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محمد غالي
عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) برئاسة الدكتور حسام حسني، ‏لمناقشة مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد والوضع الوبائي لمصر.
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حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والسادة أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا( الدكتورة جيهان العسال، والدكتورة نهى عاصم، والدكتور أكرم عبد الباري، والدكتور أحمد شوقي،والدكتور أمين عبد الباقي، والدكتور حمدي إبراهيم، والدكتور وجدي أمين)، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
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أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان  لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ناقشت مع اللجنة العلمية مستجدات برتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وما تضمنه من اعتماد أدوية جديدة أكثر فاعلية في علاج المصابين، مشددة على ضرورة صرف علاج فيروس كورونا المستجد، والجرعات المحددة لحالات العزل المنزلي وفقًا للبروتوكولات العلمية المحدثة الخاصة بوزارة الصحة.


وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع أعضاء اللجنة العلمية برئاسة الدكتور حسام حسني، لما يبذلونه من جهد في الوصول إلى أفضل بروتوكولات علاجية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذه اللجنة بما تضمه من كفاءات بشرية مصرية، كان لها أثرا بالغًا في نجاح تحربة مصر للتصدي لفيروس كورونا، فضلًا عن العمل كفريق واحد مع العاملين بالقطاع الصحي من أطباء، وصيادلة، وتمريض، وفنيين، وإداريين لمواجهة الجائحة.


وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة شددت على ضرورة التزام جميع الفرق الطبية بتطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج المحدثة لفيروس كورونا، ووجهت أعضاء اللجنة العلمية بالمرور الميداني على المستشفيات بشكل دوري لمتابعة تطبيق البروتوكولات المحدثة، وذلك بالتنسيق مع مديري المديريات ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، كما وجهت بتكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.


وتابع "مجاهد" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لبدء توزيع لقاح فيروس كورونا، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بآلية توزيع اللقاح والذي سيتم توفيره تباعًا للمواطنين وفقًا للفئات المستحقة بناءًعلى توصيات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.


وفي سياق متصل، لفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة شددت على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أهمها تجنب التجمعات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.
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