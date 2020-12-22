مشاريع تخرج طلاب كلية الهندسة بجامعة الأزهر فى قنا

كشف الدكتور علي حسن، عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر بقنا، عن مشاريع تخرج طلاب كلية الهندسة هذا العام.
وقال عميد الكلية لصدى البلد، إن الطلاب هذا العام ينفذون مشاريع تخرج ابتكارية ومتنوعة، مشددا على أن الكلية توفر لهم الدعم الكامل والبيئة المناسبة لتطوير أفكارهم.
وأوضح أن مشارريع التخرج للطلاب، جاءت على النحو الآتي:
قسم الھندسة الكھربیة
1 - KNX system with energy
management supplying with solar
energy
2 - Hybrid Solar and wind power system
3 - Hybrid Solar and wind power system
to generate electric power.
4 - Electrical properties Estimation of
قسم الھندسة المدنیة
1 - مشروع منشآت خاصة
2 - ضبط جودة ومقاومة المواد
3 - المنشاءات المعدنیة
4 - خواص المواد
قسم الھندسة المعماریة
1 - اكادیمیة العلوم والفنون التكنولوجیة
قسم ھندسة التعدین والبترول
1 - -تخطیط وتصمیم منجم ذھب سطحي باستخدام برنامح
السورباك.
2 - النمذجة الریاضیة لطریقة التحمیص بوسادة الفحم فى
خلایا استخلاص الالومنیوم
وذكر عميد الكلية، أنه تم هذا العام تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية عن طريق امتحانات الأون لاين، وكذلك غنشاء وحدة الجودة والاعتماد والتي باشرت عملها بعقد العديد من الدورات وورش العمل في مجال الاعتماد الاكاديمي.
كما تم إنشاء لجنة التحول الرقمي بالكلية والتي نفذت عملية رقمنة قطاعات الكلية المختلفة وكذلك إنشاء لجنة التعلم عن بعد وإنشاء وحدة التقويم والقياس.