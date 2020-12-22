مشاريع تخرج طلاب كلية الهندسة بجامعة الأزهر فى قنا

كشف الدكتور علي حسن، عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر بقنا، عن مشاريع تخرج طلاب كلية الهندسة هذا العام.





وقال عميد الكلية لصدى البلد، إن الطلاب هذا العام ينفذون مشاريع تخرج ابتكارية ومتنوعة، مشددا على أن الكلية توفر لهم الدعم الكامل والبيئة المناسبة لتطوير أفكارهم.





وأوضح أن مشارريع التخرج للطلاب، جاءت على النحو الآتي:





قسم الھندسة الكھربیة

1 - KNX system with energy

management supplying with solar

energy

2 - Hybrid Solar and wind power system

3 - Hybrid Solar and wind power system

to generate electric power.

4 - Electrical properties Estimation of





قسم الھندسة المدنیة

1 - مشروع منشآت خاصة

2 - ضبط جودة ومقاومة المواد

3 - المنشاءات المعدنیة

4 - خواص المواد





قسم الھندسة المعماریة

1 - اكادیمیة العلوم والفنون التكنولوجیة





قسم ھندسة التعدین والبترول

1 - -تخطیط وتصمیم منجم ذھب سطحي باستخدام برنامح

السورباك.

2 - النمذجة الریاضیة لطریقة التحمیص بوسادة الفحم فى

خلایا استخلاص الالومنیوم



