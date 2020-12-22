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رياضة

فوز الألومنيوم وديروط وطهطا بمجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
انتهت مباريات اليوم من الأسبوع الخامس من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، وشهدت المباريات فوز الألومنيوم علي بترول أسيوط بهدف للاشئ ، وفوز ديروط علي سمسطا بهدفين نظيفين ،وفوز طهطا علي قنا بهدفين لهدف ، بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

 حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم فوزا غاليا علي فريق بترول أسيوط بهدف نظيف سجله مراد صبرى مهاجم الفريق ،ليرتفع رصيد فريق الألومنيوم ل١٠ نقاط بصداره المجموعة متساويا مع فريق المنيا والشرقية للدخان .

كما حقق فريق ديروط المفاجأة الثانية علي التوالي عندما حقق الفريق الأول لكرة القدم الفوز علي فريق سمسطا بهدفين نظيفين علي ملعبه ووسط جماهيره ليستمر ديروط في تقديم مستوى متميز تحت قياده فنية لمحمد صديق المدير الفنى وحربي توفيق المدرب العام . 

 وبهذا الفوز يحتل نادي ديروط المركز الرابع برصيد ٩ نقاط ،بينما يتوقف رصيد مركز شباب سمسطا عند النقطه السادسة محتلا المركز الحادي عشر .

 وحقق الفريق الأول بنادي طهطا الرياضي الفوز علي فريق قنا الرياضي بهدفين لهدف ،ليحقق نادي طهطا فوزه الأول بدورى القسم الثانى لهذا الموسم ، حيث تقدم لاعبو طهطا بالهدف الأول قبل أن يضيف ضياء مسعود لاعب نادي قنا هدف التعادل لفريقه باللحظات الأخيرة بالشوط الأول ،ولكن مع بداية أحداث الشوط الثانى أضاف لاعب طهطا هدف الفوز لفريقه ،لينتهي اللقاء بفوز طهطا بهدفين لهدف ، ويصل طهطا للنقطة الخامسة بالمركز الثانى عشر، بينما توقف رصيد نادي قنا عند النقطة السابعة بالمركز التاسع .

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج الفوز علي فريق تليفونات بنى سويف بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم علي ملعب الأسيوطي الفرعى 2 . واحتل فريق سوهاج بهذا اللوز المركز الثامن برصيد ٨ نقاط ،بينما توقف رصيد تليفونات بنى سويف عند النقطة ٤ محتلا المركز الثالث عشر.  

وحقق الفريق الأول بنادي الفيوم تحت قيادة فنية لأحمد بكرى  الفوز علي فريق المنيا بقيادة فنية لشديد قناوى بنتيجة هدف للاشئ ، في اللقاء الذي أقيم علي إستاد جامعة المنيا بالجولة الخامسة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد. 

 واحتل فريق الفيوم المركز العاشر برصيد ٧ نقاط ، وتوقف رصيد المنيا عند ١٠ نقاط ومازال محتفظا بالصداره ولكن متساويا مع فريقى الألومنيوم والشرقية للدخان. 


وانتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبان قنا مع فريق الإعلاميين بالتعادل السلبي  في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب نادي الشبان المسلمين بقنا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز "ب" .

وأجبر فريق كيما أسوان بقيادة فنية لعادل لحمة مضيفه نادي الشرقية للدخان بقيادة علاء علي التعادل تعادلا إيجابيا علي ملعب نادي الدخان قنا بنتيجة هدفين لكل فريق . ويعتبر هذا التعادل بطعم الخساره لفريق الشرقية للدخان حيث يفقده نقطتين ثمينتين علي ملعبه بعد الخسارة بالجولة الماضية أمام فريق ديروط . 

وانتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف مع فريق أسمنت أسيوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ،في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب نادي أسمنت أسيوط ، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز "ب" .

 وجاءت نتائج مباريات مجموعة الصعيد عن الجولة الخامسة بالقسم الثاني كالاتي:   شبان قنا 0️⃣ 0️⃣ الإعلاميين الألومنيوم 1️⃣ 0️⃣ بترول أسيوط طهطا 2️⃣ 1️⃣ قنا المنيا 0️⃣ 1️⃣ الفيوم الشرقية للدخان 2️⃣ 2️⃣ كيما أسوان تليفونات بني سويف 0️⃣ 1️⃣ سوهاج سمسطا 0️⃣ 2️⃣ ديروط أسمنت أسيوط 1️⃣ 1️⃣ بني سويف ترتيب المجموعة الأولي : ١- المنيا. ١٠ ٢-الألومنيوم. ١٠ ٣- الشرقية للدخان. ١٠ ٤- ديروط. ٩ ٥- بترول أسيوط. ٩ ٦- شبان قنا. ٨ ٧-الأعلاميين. ٨ ٨- سوهاج. ٨ ٩- قنا. ٧ ١٠- الفيوم. ٧ ١١- سمسطا. ٦ ١٢- طهطا. ٥ ١٣- ت.بنى سويف. ٤ ١٤- بنى سويف. ٤ ١٥- أسمنت أسيوط. ٣ ١٦- كيما أسوان. ٢
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