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محافظات

وكيل زراعة الفيوم يناقش منظومة كارت الفلاح لمركزي يوسف الصديق وأبشواى

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إجتماعا مع مديرى الإدارات الزراعية والإصلاح والاستصلاح و مديرى الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح والاستصلاح، لمناقشة موضوع كارت الفلاح.

وعقد الاجتماع بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية بحضور المهندس نصر محمود مدير عام إدارة الخدمات والمهندس عزت قنديل مدير عام إدارة التعاون والمهندس نبيل لملوم مدير الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق والمهندس على المهدي مدير الإدارة الزراعية بمركز ابشواي.

وأكد وكيل الوزارة على توعية المزارعين لاستلام كارت الفلاح من البنوك الزراعية بشتى الطرق المختلفة و عدم التخلف حيث أن المرحلة القادمة لا يتم فيها التعامل إلا بالكارت الذكي.

وأيضا إعطاء تفويض للمزارع الذي ورد أسمه بالكشوف المرسلة الجمعية من البنك لاستلام الكارت و تفعيله من البنك باستثناء من ورد أسمه بالكشف وتبين أن حيازته وهمية و ذلك بمعرفة اللجنة القروية.

وكذلك مراجعة سجل ٢ خدمات للحيازات لتصحيح ما طرأ على بعض الحيازات من تغيير سواء بالبيع و الشراء و التوريث و التواصل في ذلك الشأن مع العاملين بالمنظومة بالإدارة و بالتالى مع المديرية.


من جانب أخر أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن بدء أعمال تبطين بحر الجرجبة بمركز اطسا، في إطار خطة مديرية الري والموارد المائية لتأهيل وتبطين الترع والمجارى المائية بمختلف أنحاء المحافظة. 

وأضاف أن أعمال تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية يهدف إلى الحفاظ على مياه الري وتقليل الهادر منها، لضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالنهايات، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التبوير، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير الخدمات اللازمة للفلاحين، من أسمدة ومبيدات وبذور، فضلًا عن أعمال تطهير الترع والمصارف بصفة دورية بمختلف أنحاء المحافظة.

ومن جهته، أوضح المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم، أن أعمال تأهيل بحر الجرجبة تتم على مرحلتين، الأولى منها بداية من الفم حتى الكيلو 6.950 بطول 6.950 كيلو متر تخدم 3981 فدان، فيما تبدأ المرحلة الثانية من الكيلو 6.950 حتى الكيلو 12.950 بطول 6 كيلومترات تخدم 3590 فدانا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 6531 مترًا من الترع والأبحر بمختلف أنحاء المحافظة.

وكيل زراعة الفيوم يناقش منظومة كارت الفلاح لمركزي يوسف الصديق وأبشواى
وكيل زراعة الفيوم يناقش منظومة كارت الفلاح لمركزي يوسف الصديق وأبشواى
وكيل زراعة الفيوم يناقش منظومة كارت الفلاح لمركزي يوسف الصديق وأبشواى
وكيل زراعة الفيوم يناقش منظومة كارت الفلاح لمركزي يوسف الصديق وأبشواى
وكيل زراعة الفيوم يناقش منظومة كارت الفلاح لمركزي يوسف الصديق وأبشواى
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