وكيل زراعة الفيوم يناقش منظومة كارت الفلاح لمركزي يوسف الصديق وأبشواى

عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إجتماعا مع مديرى الإدارات الزراعية والإصلاح والاستصلاح و مديرى الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح والاستصلاح ، لمناقشة موضوع كارت الفلاح.





وعقد الاجتماع بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية بحضور المهندس نصر محمود مدير عام إدارة الخدمات والمهندس عزت قنديل مدير عام إدارة التعاون والمهندس نبيل لملوم مدير الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق والمهندس على المهدي مدير الإدارة الزراعية بمركز ابشواي.





وأكد وكيل الوزارة على توعية المزارعين لاستلام كارت الفلاح من البنوك الزراعية بشتى الطرق المختلفة و عدم التخلف حيث أن المرحلة القادمة لا يتم فيها التعامل إلا بالكارت الذكي.





وأيضا إعطاء تفويض للمزارع الذي ورد أسمه بالكشوف المرسلة الجمعية من البنك لاستلام الكارت و تفعيله من البنك باستثناء من ورد أسمه بالكشف وتبين أن حيازته وهمية و ذلك بمعرفة اللجنة القروية.





وكذلك مراجعة سجل ٢ خدمات للحيازات لتصحيح ما طرأ على بعض الحيازات من تغيير سواء بالبيع و الشراء و التوريث و التواصل في ذلك الشأن مع العاملين بالمنظومة بالإدارة و بالتالى مع المديرية.







