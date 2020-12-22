ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنتِ مثل الشمس .. علاء مبارك يهدي والدته أغنية فرنسية بمناسبة العام الجديد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:12 م
سوزان مبارك
سوزان مبارك
Advertisements
مصطفى كرم
أهدى رجل الأعمال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أغنية لوالدته سوزان مبارك بمناسبة العام الميلادي الجديد. 

ونشر علاء مبارك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لأغنية فرنسية تقول كلماتها "أنتِ مثل الشمس في الوجود، عندما أمرض تدعو لي، تدعو دعواتها بصمت، عندما أعاني تعاني معي، عندما أضحك تضحك بصوت أعلى..." 


وعلق علاء مبارك على الفيديو قائلا "‏اهدي هذه الأغنية لوالدتي الغالية بمناسبة قدوم العام الجديد".


وألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأفراد أسرته وإلغاء تجميد أموالهم.


وكتب علاء مبارك   في تغريدة قصيرة له عبر حسابه على تويتر وجاءت : "قال الله جل في علاه ؛ " وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين"  الحمد والشكر لله . اللهم اغفر لأبي وأرحمه واعف عنه واجعله فى جنتك آمنًا مطمئنًا يارب ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رمضان عبد المعز يحذر من اعتقاد البعض في مقولة "الشكوى رقية".. فيديو

هانى تمام: وظيفة العالم فى الدين الحق تصحيح عبادات الناس .. فيديو

داعية: استجابة الدعاء ليس لها علاقة بالإيمان .. فيديو

لأنصرنك ولو بعد حين..علاء مبارك يعلق على حكم إلغاء تجميد أموال أسرته

ترشيحاتنا

إعلان نتيجة مسحة كورونا لبعثة الأهلي في النيجر.. تعرف عليها

أدوية جديدة.. وزيرة الصحة تناقش مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

رامي رضوان: كورونا مش دور برد وهو سخيف وثقيل وممل

هل تصح الفدية بديلا عن قضاء ما فاتني من شهر رمضان؟ .. شاهد رد المفتي

بدءا من الخميس.. أبو ظبي تقرر العودة لاستقبال السياح الدوليين

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021