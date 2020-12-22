أنتِ مثل الشمس .. علاء مبارك يهدي والدته أغنية فرنسية بمناسبة العام الجديد

أهدى رجل الأعمال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أغنية لوالدته سوزان مبارك بمناسبة العام الميلادي الجديد.





ونشر علاء مبارك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لأغنية فرنسية تقول كلماتها "أنتِ مثل الشمس في الوجود، عندما أمرض تدعو لي، تدعو دعواتها بصمت، عندما أعاني تعاني معي، عندما أضحك تضحك بصوت أعلى..."









وعلق علاء مبارك على الفيديو قائلا "‏اهدي هذه الأغنية لوالدتي الغالية بمناسبة قدوم العام الجديد".









وألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأفراد أسرته وإلغاء تجميد أموالهم.









وكتب علاء مبارك في تغريدة قصيرة له عبر حسابه على تويتر وجاءت : "قال الله جل في علاه ؛ " وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين" الحمد والشكر لله . اللهم اغفر لأبي وأرحمه واعف عنه واجعله فى جنتك آمنًا مطمئنًا يارب ".