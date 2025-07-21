سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الاثنين 21 يوليو 2025

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية .. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا خلال نهاية تعاملات اليوم الاثنين 21 يوليو 2025، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، ليبلغ سعره في بنكي الأهلي ومصر نحو 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 49.18 جنيه للشراء، 49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري: 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي: 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبوظبي الإسلامي، عند 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.

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سعر الذهب بالدولار

في سياق متصل صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أكثر من 1%، مع تراجع سعر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وسط حالة من الضبابية بشأن المحادثات التجارية قبل انتهاء المهلة التي منحتها الولايات المتحدة للدول لإبرام اتفاقات تجارة معها من أجل تفادي رسوم جمركية أعلى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (1.2)% إلى (3390.79) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (1.3) بالمئة إلى (3402.40) دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر سعر صرف الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى 0.4%، ما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، بحسب "رويترز".

أسعار المعادن النادرة

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (1.8)% إلى (38.86) دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين (2.2)% إلى (1453.17) دولار، وزاد البلاديوم (3.5)% إلى (1284.46) دولار.