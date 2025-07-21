وحش محترق.. رجل يشتري سيارة دودج محطمة بـ70 ألف دولار

رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، جذبت سيارة دودج تشالنجر SRT Demon 170 — إحدى أكثر سيارات العضلات إثارة في السنوات الأخيرة الأنظار مجددًا بعد طرحها في مزاد خيري بسعر تجاوز 70,500 دولار أمريكي.

سيارة نادرة.. وأضرار لا تمنع الإعجاب

السيارة، التي تعد تحفة لهواة الجمع منذ إطلاقها في 2022، تعرضت لأضرار كبيرة بسبب حريق التهم معظم هيكلها الخارجي.

بدأ ألواح الربع الخلفي أفضل حالاً نسبيًا، مع بقاء الطلاء جزئيًا، بينما اختفت المصابيح الأمامية بالكامل.

في المقابل، ظل السقف والزجاج في حالة ممتازة، والمقصورة الداخلية شبه سليمة بفضل تغطيتها بالبلاستيك المصنع.

الأمر المفاجئ أن السيارة لا تزال تعمل بكفاءة وفقًا لدار المزادات، مع حجرة محرك تبدو مطابقة تقريبًا لأي نسخة Demon 170 أخرى.

رغم الحريق، لم يتجاوز عداد المسافات 16 ميلاً فقط، ما يجعلها فرصة نادرة للهواة لتحويلها إلى مشروع ترميم فريد.

يقترب السعر الحالي في المزاد من نصف قيمتها الأصلية عند طرحها جديدة، وهو ما يعكس مدى ندرتها وجاذبيتها لهواة السيارات المعدلة والمقتنيات الفاخرة.

من غير المستبعد أن نشهد قريبًا عملية ترميم مثيرة لهذه السيارة عبر قنوات يوتيوب الشهيرة.