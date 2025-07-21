الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بالسيارات الجديدة تحت سعر 30 ألف دولار

عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل 2025 عن خططه لفرض رسوم جمركية على السيارات وقطع غيارها، وعد بانخفاض الأسعار.

لكن تقريرًا جديدًا صادرًا عن موقع Cars.com يكشف واقعًا معاكسًا، حيث شهدت فئة السيارات التي يقل سعرها عن 30 ألف دولار تباطؤًا في العرض، كون 92% من طرازاتها مستوردة.

حتى السيارات المصنعة محليًا مثل هوندا سيفيك وتويوتا كورولا تعتمد جزئيًا على الاستيراد، ما جعل هذه الفئة الأكثر تأثرًا بالرسوم.

ارتفاع المخزون قبل الرسوم… وانعكاسات على السوق المستعملة

الدراسة تشير إلى أن الوكلاء خزّنوا سيارات قبل بدء تطبيق الرسوم، ما أدى إلى نمو مخزون السيارات الجديدة بنسبة 3.9% على أساس سنوي، لكنه لا يزال أقل من معدل النمو الإجمالي البالغ 5.6%.

أدى هذا التخزين إلى طفرة في مبيعات مارس وأبريل 2025 بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وأدى أيضًا إلى زيادة المعروض من السيارات المستعملة.

انخفضت أسعار المستعمل في الربع الأول، لكنها ارتفعت 1.6% في الربع الثاني.

ارتفاع تدريجي في الأسعار… والسيارات الأوروبية الأكثر تضررًا

حتى الآن، ارتفع متوسط أسعار السيارات الجديدة في 2025 بنحو 97 دولارًا فقط، لكن السيارات البريطانية قفزت أسعارها بأكثر من 10,000 دولار، فيما ارتفعت السيارات الأوروبية بمعدل 2,500 دولار.

في المقابل، شهدت السيارات الصينية والكندية والكورية والأمريكية انخفاضًا طفيفًا قدره 200 دولار.

يتوقع التقرير زيادات أكبر في النصف الثاني من العام مع تباطؤ الطلب.

تحديات تواجه سوق السيارات الكهربائية

أظهر الاستطلاع أن 53% من مشتري السيارات الكهربائية اعتمدوا على الإعفاءات الضريبية الفيدرالية كعامل أساسي في قرار الشراء.

ومع إلغاء إعفاء 7,500 دولار للسيارات الكهربائية الجديدة و4,000 دولار للمستعملة بعد سبتمبر، يرجح أن يتأثر زخم نمو هذا القطاع، رغم استمرار نمو مخزون السيارات الكهربائية لمدة 28 شهرًا متتاليًا.

وفقًا للتقرير، تتجه الشركات إلى تعزيز إنتاج الفئات الاقتصادية والفاخرة، بينما تقلص الفئات المتوسطة الأقل ربحية.

يتوقع أن هذا التعديل في تشكيلة الطرازات يخفف جزئيًا من أثر الرسوم الجمركية وتقلص شريحة المشتري.