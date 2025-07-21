اتحاد الكرة يطالب الأندية مجددا بسرعة استخراج تصاريح عمل للأجانب

جدد الاتحاد المصري لكرة القدم تأكيده على جميع الأندية بمختلف درجاتها بضرورة الانتهاء من إجراءات استخراج تصاريح العمل للاعبين والمدربين الأجانب العاملين لديها، تنفيذا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة.

وأرسل الاتحاد خطابا رسميا إلى الأندية مرفقا بصورة من مخاطبة الوزارة، التي شددت فيها على أن الفترة الحالية تعد مرحلة انتقالية لتوفيق أوضاع الأجانب في الأندية، تمهيدا لتطبيق رسوم جديدة ومضاعفة لاستخراج التصاريح، بداية من الأول من سبتمبر المقبل.

وأكد الاتحاد في خطابه أن الأندية مطالبة بالانتهاء من تلك الإجراءات قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، الذي يبدأ في 8 أغسطس بمباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

كما أوضح اتحاد الكرة أن الفروع التابعة له بالمحافظات ستكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ التعليمات، ومحاسبة الأندية التي تتخلف عن إصدار تصاريح العمل للاعبين والمدربين الأجانب ضمن نطاقها.