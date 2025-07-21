الصحفيين: مهلة أخيرة لسداد وتحويل مقدم حجز وحدات "حدائق النصر"

أعلنت نقابة الصحفيين عن منح مهلة أخيرة للزملاء الحاجزين بمشروع "حدائق النصر" في مدينة حدائق أكتوبر، وذلك لسداد مقدم حجز الوحدات.

وأوضحت النقابة أنه تقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025م، هو الموعد النهائي لسداد مقدم الحجز وتحويله إلى شركة "مدينة مصر للإسكان والتعمير".

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع إدارة الشركة على تخصيص يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع في الفترة من الساعة 11 صباحًا حتى 2 ظهرًا، لمعاينة الوحدات، وذلك للزملاء الراغبين في الاطلاع عليها قبل استكمال إجراءات الحجز.

ونوهت بأنها يتواجد ممثل للنقابة بمقر المشروع للتعامل مع الزملاء وتسهيل إجراءات المعاينة.