الأعلى للجامعات يعلن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

المجلس الأعلى للجامعات

جاء ذلك في خطوة تهدف إلى تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واشراف الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت امين عام المجلس الأعلى للجامعات.



ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.



أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات

أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات

أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات

أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات

أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات

أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات

أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات