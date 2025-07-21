جنن الناس .. سعر إطلالة أحمد سعد الكاملة في مراسي

أثارت إطلالة أحمد سعد الأخيرة اهتمام عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صور الفنان أحمد سعد الأخيرة في حفل مهرجان مراسي حيث ظهر في الليلة الثالثة بإطلالة سوداء ولكن بقطع مميزة جعلت الجمهور يختلف حولها.

سعر قميص أحمد سعد

ارتدى الفنان أحمد سعد خلال الحفل الاخير قميص رجالي مميز يتماشي مع أجواء الصيف بنقشة بولكا دوت بنقاط بيضاء مع أكمام طويلة وبعد البحث عن سعر قميص أحمد سعد في آخر حفلاته وجد أنه يبلغ 52 ألف جنيه مصري تقريبا.

أما سعر شورت أحمد سعد وكان من ستايل البرمودا الكلاسيكي فقد بلغ سعره 37 ألف جنيه تقريبا.

أما سعر حذاء أحمد سعد المصنوع من الجلد مع مجموعة حبل مميزة فقد وصل 41 ألف جنيه تقريبا.

إجمالى سعر إطلالة أحمد سعد

كان إجمالي تكلفة سعر إطلالة أحمد سعد تصل إلى حوالى 130 ألف جنيه تقريبا وانقسم الجمهور حول مدى جودة الإطلالة العامة وتقبلها فالبعض رأي أنها غير أنيقة وغير متناسقة والبعض الآخر رأى أنها شبابية وتناسب الستايل الكاجوال.

وبالرغم من أن هذا الرقم يعتبر محدود بالنسبة لأسعار ملابس الفنانين إلا أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر بعضهم أن سعر إطلالة أحمد سعد مبالغ فيه وكبير مقارنة بأسعار الملابس في المحلات المصرية.