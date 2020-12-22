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أخبار العالم

علاقات دبلوماسية كاملة.. التوقيع على إعلان ثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:12 م
إعلان ثلاثي بين
إعلان ثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنه تم التوقيع على إعلان مشترك ثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بحضور العاهل محمد السادس، مضيفا أن عهدًا جديدًا دشن بعد العلاقة بين الرباط وتل أبيب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المغربي بمناسبة زيارة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى الرباط، والذي أعلن فيه إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين المغرب وإسرائيل.

وأضاف بوريطة، أن موقف الرباط ثابت ولم يتغير من القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الاتفاق مع إسرائيل تضمن تسيير رحلات جوية مباشرة.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستفتتح قنصلية في الداخلة بالصحراء المغربية، مؤكدا أن الدول الثلاث ترحب باعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء.

وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أنه تم الاتفاق على إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن الإعلان الثلاثي يشكل خارطة طريق فيما يتعلق بالصحراء المغربية والعلاقات مع إسرائيل.

ووصلت أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، والتي تقل وفدا أمريكيا وإسرائيليا مشتركا، وذلك بعد إعلان التطبيع بين الطرفين.

وهبطت الطائرة في مطار الرباط سلا واستغرقت 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط.

ويرأس الوفد الامريكي الإسرائيلي المشترك جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وكبير مستشاريه، ، ورئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي مائير بن شباط.

وقالت مجلة "طنجة" المغربية، إن الصحافة المغربية لن تتمكن من مواكبة هذه الزيارة بشكل مباشر، بعد ترتيبات اللحظة الأخيرة التي عدلت البرنامج، إذ تقلصت مدة تواجد الوفد الإسرائيلي في المغرب من يومين اثنين إلى نصف يوم فقط.

فيما علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وصول أول رحلة طيران مباشر من تل أبيب إلى الرباط بأنها تاريخية، مؤكدا أن تل أبيب تخلق حقبة جديدة من السلام والازدهار والأمل للمنطقة والشعوب والمستقبل.
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