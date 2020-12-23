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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. أحمد شوبير يوجه رسالة دعم لـ محمود علاء وطارق حامد بعد إصابتهما بـ كورونا.. وهبة الأباصيري تظهر بـ طرحة مع الشيخ رمضان المعز ورانيا يوسف تنتقدها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:



وجه الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق الدعم للاعبي الزمالك طارق حامد ومحمود علاء بعد اصابتهم بفيروس كورونا المستجد. 



وكتب احمد شوبير عبر حسابة بموقع التواصل تويتر قائلا "‏كل التمنيات بالشفاء العاجل لنجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد ومحمود علاء وباذن الله العودة في اسرع وقت 




اهدى رجل الأعمال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أغنية لوالدته سوزان مبارك بمناسبة العام الميلادي الجديد. 

ونشر علاء مبارك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لأغنية فرنسية تقول كلماتها "أنتِ مثل الشمس في الوجود، عندما أمرض تدعو لي، تدعو دعواتها بصمت، عندما أعاني تعاني معي، عندما أضحك تضحك بصوت أعلى..." 





شاركت الاعلامية هبة الاباصيري مجموعة من الصور وفيديو لها مع الشيخ رمضان عبد المعز وهي مرتدية طرحه على رأسها.

وعلقت هبة الاباصيري قائلة "وصال من القلب ، مش عن الفتاوي ولا علوم الدين ، اد ما هو عن تركيبة و نشأة و تجارب و حياة و تكوين شخصية هذا الرجل الذي يفتينا و ينقل لنا من علوم الدين.. حوار من القلب مع فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز ، بإذن الله ، الثلاثاء ٩ مساءًا علي".
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دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العاشرة_ممكن_يااهلي دعما للنادي الاهلي في مشواره الأفريقي غدا امام فريق سونيديب.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كامل الدعم .. من أجل تحقيق الحلم #العاشره_ممكن_يااهلى" و "‏افعلوها والقاضية ممكن تاني‎#العاشره_ممكن_يااهلي".
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