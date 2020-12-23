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شعبة الخضر والفاكهة: تراجع التصدير سبب رئيسي في انخفاض أسعار البطاطس .. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
محصول البطاطس
محصول البطاطس
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محمود محسن
أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن تراجع التصدير عن العام الماضي سبب رئيسي في انخفاض أسعار البطاطس.

وأضاف النجيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر هناك كميات كبيرة من مخزون  البطاطس من العام الماضي والمنتجون كان عندهم أمل للبيع بأسعار مرتفعة مثل الأعوام الماضية .

وتابع نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية  أن الذي تأثر نتيجة أزمة البطاطس هم  المنتجين الزارعيين وخاصة صغار المنتجين.

من جانبه ناشد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة، اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإخراج الفلاحين من مقلاة البطاطس.

وقال نقيب الفلاحين، إن انهيار أسعار البطاطس يكوي ظهور الفلاحين، ويهدد المستقبل الزراعي لثالث أهم محصول في مصر بعد القمح والأرز، وصاحب المركز الثاني في الصادرات المصرية بعد الموالح.
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