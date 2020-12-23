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سم العقرب ما يقتلش إنسان.. شاب مصري: أصنع الأمصال وتعرضت لـ 300 لدغة.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:22 ص
سم العقرب
سم العقرب
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إبراهيم القادري
عرض برنامج "صبايا الخير" الذي تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد على شاشة "النهار"، تقريرًا عن طرق استخلاص السموم من العقارب، واستخدامها كـ"مصل".

والتقت الإعلامية، الشاب المصري "محمد"، خريج كلية الآثار قسم ترميم، الذي تحدث عن تجربته من استخلاص السموم من العقارب.

وقال إن سموم العقارب تستخدم كأمصال ويتم تصديرها للخارج، مضيفًا: "العقرب ليس حشرة، بل حيوان مفصلي.. وأول مرة أمسك العقرب بيدي كانت لدى رهبة كبيرة".

وذكر أن لدغة العقرب مؤلمة جدًا وسم العقرب يحتوي على 120 بروتين، كما أن سن العقرب أرفع من سن الحقنة، معقبًا: "تعرضت لأكثر من 300 لدغة حتى الآن، وسم العقرب لا يتسبب في موت الإنسان الطبيعي".
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