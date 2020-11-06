داء ودواء ومصدر رزق مشروع .. مصل وسم العقرب بالوادي الجديد

تمثل العقارب خطورة بالغة علي حياة الاهالي ومواطني الوادي الجديد ،وخاصة سكان القري المتطرفة، حيث تسببت العقارب في وفاة العديد من الاطفال بعد تعرضها للدغاتها.





ولجأ احد الشباب لفكرة مشروع استخراج مصل وسم العقرب مستغلا بذلك انتشار العقارب في ربوع القري النائية بالمحافظه حيث يعد المشروع هو الأحد على مستوى مصر والشرق الأوسط لانتاج سم ومصل العقارب شديدة الخطورة ولاستخدامه فى أغراض العلاج .

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أول مشروع لتربية دودة القز وإنتاج الحرير على مستوى الشرق الأوسط في الوادي الجديد.. صور وفيديو واوضح المهندس الشاب محمد عبد الوهاب أنه بعد موافقة المحافظ على المشروع تم البدء فى حفر البئر على مساحة 200 فدان وإنشاء شبكات الرى بالتوازى مع تنفيذ مشروع جمع وتربية العقارب حيث يجرى حاليا تنفيذ أول عملية استحلاب لحوالى 3000 عقرب تم جمعها من المزارع والقرى بينها 700 عقرب تم جمعها من منطقة زراعية واحدة بقرى الموهوب تمهيدا لانتاج جرام واحد من المصل .





واشار الي ان القيمة الدوائية للمشروع تتمثل فى انتاج سم ومصل العقرب الذى يستخدم ضد لدغات العقارب والمعروف استخدامها فى تلك الحالات وهو مصل شديد الاهمية لانقاذ الأشخاص الذين يتعرضون لتلك اللدغات القاتلة بينما تتمثل الفائدة المجتمعية فى صيد العقارب من المزارع والقرى والحد من خطورتها على الأشخاص فى محافظة الوادى الجديد .





ولفت عبد الوهاب الي ان عملية صيد العقارب صعبة جدا ، لان انتاج الجرام الواحد يحتاج لاستحلاب مايقرب من 3 الاف عقرب.





واكد ان مشروع سم العقرتم تنفيذه بالفعل علي ارض الواقع فضلا عن عدة مشروعات غير تقليدي تتمثل في مشروع المزرعة الطبية والعطرية ومشروع انتاج عسل النحل وسم النحل أيضا حيث يتم استخدام الهالك من النحل الذى قضى عمره الافتراضى كغذاء للعقارب التى يتم تربيتها فى أماكن خاصة كمنظومة متكاملة لعدد من الانشطة التى ترتبط ببعضها البعض يصلة وثيقة.





وأشار الي ان مشروع سم العقرب ساهم في توفير حوالى 30 فرصة عمل فى المرحلة الأولى وهى أعمال غير تقليدية تتمثل فى صيادى العقارب باستخدام اجهزة خاصة يتم توفيرها لهم على أن يتم شراء العقارب منهم .





وتابع انه يتم شراء العقرب الواحد بثلاثة جنيهات ويزداد السعر وفقا لنوع وحجم العقرب وأشهرها العقرب الاصفر الجبلى والعقرب الاسود والعقرب الأخضر ويتم وضع العقارب فى صناديق زجاجية او بلاستيكية بها فتحات تهوية وعزلها حتى لا تهاجم بعضها البعض مع توفير الغذاء لهم بصفة مستمرة.