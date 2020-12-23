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رياضة

حازم إمام: كهربا أهلاوي وهو بيلعب في الزمالك.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد حازم إمام لاعب الزمالك أن زميله السابق في الفريق محمود عبدالمنعم "كهربا" كان أهلاويا، حتى وهو بيلعب في القلعة البيضاء.

وقال حازم إمام في تصريحات لـبرنامج "اللعيب" على "أم بي سي مصر": "محمود كهربا لاعب الزمالك السابق انتصر لشخصه بعد الرحيل للأهلي، لأنه أهلاوي طوال عمره، وهذا لم يؤثر على أدائه طوال فترته بالزمالك، وكنا نعلم أنه أهلاوي ولكن طريقة لعبه تناسب الزمالك أكثر".

وأكمل: "حاليًا لا يوجد لاعبين أهلاوية في الزمالك، ولم أحزن أن أحمد الشيخ لم يوقع للزمالك، هو لاعب مميز وكنت حزينا بسبب تصريحاته ضد الزمالك بعد توقيعه للأهلي".

وفي سياق آخر، خضع لاعبو الزمالك والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية بالأمس قبل أن يعلن الكاف تأهل الفريق لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب جازيللي التشادي من البطولة.

وحرص محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على إجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا لجميع أفراد أسرته للاطمئنان على حالتهم.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلى، المقرر إقامتها يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد اعتذار فريق حازيللي بطل تشاد، عن القدوم لمصر.

وأخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" مسئولى النادى الأبيض رسميًا، بانسحاب الفريق التشادى وتأهل القلعة البيضاء إلى دور المجموعات مباشرة.
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