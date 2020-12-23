صاحبي وأحن قلب قابلته.. أنغام تهنئ نجلها بعيد ميلاده

وجهت الفنانة أنغام تهنئة لابنها عبد الرحمن، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت أنغام، صورًا تجمعهما مع نجلها عبد الرحمن وعلقت عليها : "نور عيوني وصاحبي وأحن قلب قابلته ربنا يحفظك يا روحي ويزيدك موهبة وطيبة، ابني عبدالرحمن عقبال ميت سنة يا روحي".





وتصدرت الفنانة أنغام تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض بفيروس كورونا، وهو ما جعل البعض يشك بأن أنغام أصيبت هى الأخرى، حيث ترددت الكثير من الشائعات حول هذا الأمر.





رد أنغام





نفت أنغام اصابتها بكورونا من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، وقالت الفنانة أنغام: "أنا لا أخرج من المنزل كثيرا"، وأكدت أن مديرة أعمالها وزوجها أصيبا بفيروس كورونا ولكنها لم تَرَهما أبدا بسبب ظروف كورونا والآن هما بخير وحالتهما الصحية جيدة.





وأضافت أنغام أن حالتها الصحية جيدة وليس لديها اعراض أو أي شيء، وتابعت: "وإذا حدث لي أي إصابة سوف أقول لأن الإصابة ليست عيبا".





شائعة زواجها





هذه الشائعة ليست الأولى التى طاردت أنغام خلال الفترة الماضية، فقد جاءت البداية، بعد الساعات الأولى من طرح كليب أنغام الجديد الذي يحمل اسم «بحبك وبرتحلك»، إذ تفاعل عدد كبير من جمهورها ومحبيها، مع الكليب، بعد دقائق قليلة من طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.





واللافت في الأمر أن أنغام، ظهرت في أحد مشاهد الكليب وهي ترتدي دبلة في يدها اليمنى، ما يثير الجدل حول استعدادها للزواج للمرة الخامسة، لاسيما، وأن كلمات أغنيتها الجديدة مفعمة بالرومانسية، فتظهر في الكليب بأنها فتاة غارقة في الحب والأشتياق إلى حبيبها.





رد أنغام





علقت الفنانة أنغام، على حالة الجدل التي سادت السوشيال ميديا، بعد طرح أحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعدما تكهن عدد من النشطاء بأنها وجهت كلمات الأغنية لحب جديد في حياتها.









وردت أنغام على هذا الجدل بتصريح لبرنامج ET بالعربي، قائلة إنها تتجاهل هذه الأقاويل لأنها مستفزة جدًا لها، لتنفي بذلك استعدادها للزواج للمرة الخامسة.



