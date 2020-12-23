وزير التعليم: وقف طباعة الكتب بعد توزيع التابلت على طلاب الثانوية

أكد وزير التربية التعليم، الدكتور طارق شوقي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة سمحت باصطحاب كتاب المدرسة أثناء أداء الامتحانات الالكترونية منذ عام 2018، وهذا لم يكن متاحًا من قبل.





وقال "شوقي" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "عند اكتمال توزيع أجهزة التابلت على كل طلاب المرحلة الثانوية هذا العام (وقد تكلف هذا 9 مليارات جنيه) وكذلك اكتمال بناء منصات رقمية متكاملة على منصة إدارة التعلم المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية (وقد تكلف هذا مئات الملايين إتاحته مجانًا)؛ أصبح ضروريًا عدم طباعة ملايين الكتب الرقمية نظرا لوجودها في صورة PDF وأيضًا في صورة كتب تفاعلية على موقع الوزارة، وكذلك وجود كافة الكتب على بنك المعرفة في منصة إدارة التعلم (LMS).





وأوضح الوزير أنه يمكن للطلاب زيارة "موقع التعليم الالكتروني" للوزارة حيث تجد كل هذه الكتب مع إمكانية تحميلها مباشرة والعديد من الخدمات الأخرى.





وتابع: "لا داعي للبحث عن الكتب في مخازن الوزارة أو الفجالة أو السوق السوداء وتكبّد المشقة والأموال حيث يمكنك الوصول لهذه الكتب وتحميلها مجانًا".



