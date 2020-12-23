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أخبار العالم

كورونا حول العالم.. أكثر من 78 مليون إصابة و1.71 مليون وفاة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:37 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول  العالم تجاوز 78 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وكشفت أحدث بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة حول العالم منذ تفشي الوباء وصل إلى 78 مليونا و11 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و717 ألف حالة.

وقد يكون هناك بعض الاختلافات في البيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، نظرا لتنوع مصادرها.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من حدوث فزع كبير؛ بسبب اكتشاف نوع جديد شديد العدوى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا، قائلة إن هذا الأمر جزء طبيعي من تطور الوباء. 

ورأى مسئولون في الصحة العالمية، أن اكتشاف هذا التحور الجيني في الفيروس، هو شيء إيجابي، حيث أنه دليل كافي على عمل أدوات تتبع الفيروس بشكل جيد في العالم. 
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