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رياضة

كأس الرابطة.. توتنهام في ضيافة ستوك سيتي.. ومانشستر يونايتد يواجه إيفرتون

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
كأس رابطة المحترفين
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
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إسراء أشرف
تستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات دور ربع النهائي، من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويحل فريق توتنهام ضيفا على نظيره ستوك سيتي، في تمام السابعة والنصف مساء، باستاد بريطانيا، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويسعى توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينو لاستعادة انتصاراته، بعدما فشل في تحقيق الفوز في أخر ثلاث مباريات على التوالي في الدوري، حيث تعادل أمام كريستال بالاس والخسارة أمام ليفربول، وبذلك تنازل عن الصدارة لصالح الريدز.

كما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نظيره إيفرتون، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب جوديسون بارك، وتذاع المباراة عبر شاشة بي غن سبورتس 2.

ويدخل مانشستر المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 6-2، باللقاء الذي جمعهما في الجولة الأخيرة مطلع الأسبوع الجاري، وارتقى للمركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة مع جولة مؤجلة وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، قد أعلنت تأجيل نهائي كأس الرابطة لمدة شهرين حتى 25 أبريل، أملا في عودة الجماهير للمدرجات بحلول هذا الموعد.

وكان من المقرر إقامة نهائي المسابقة في 28 فبراير بملعب ويمبلي.
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