خلال نوفمبر.. المالية: تحصيل 4.4 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك الإسكندرية

ذكرت وزارة المالية أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، بلغ 4 مليارات و485 مليونا و298 ألف جنيه.









وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم، الأربعاء - أن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، لاستعراض الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.









وأضافت أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية قامت بالإفراج عن مشمول 12 ألفا و95 شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها "قطع الغيار، والدخان، والسيارات"، ومستلزمات الإنتاج.









وأشارت الوزارة إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت مليارا و53 مليونا و347 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 3 مليارات و340 مليونا و820 ألف جنيه.







