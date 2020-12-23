ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحسن رجال بالعالم.. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:19 م
كندة علوش و عمرو
كندة علوش و عمرو يوسف
Advertisements
ندى فكرى
احتفلت الفنانة كندة علوش بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف ونشرت صور لهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت كندة علي الصور قائلة:«كل سنة وانت حبيبي.. بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات انت حبيبي وأهلي وأماني.. كل سنة وانا محظوظة بوجودك بحياتي وكل سنة وانت بعيوني أحسن رجال بالعالم.. كل سنة وانت ناجح وسعيد ومحقق كل اللي بتتمناه Happy Birthday my love». 

وكشفت الفنانة كندة علوش، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" وحديثه عن قضية "عدم الإنجاب عند السيدات".


وقالت كندة علوش، في حوارها في برنامج "its show time" المذاع على قناة "سي بي سي": "مشروع يتحدث عن قضايا ومشاكل المرأة الاجتماعية، وعندما قرأت الحلقات وجدت تناول قضية عدم الإنجاب لدى السيدات في إطار درامي مشوق وممتع".


وأضافت كندة علوش: "أعرف سيدات كثيرات عانين من مشكلة الإنجاب محاولات الوصول إلى حل عن طريق الحقن المجهري وكل السبل الأخرى".


وتابعت: "تلقيت ردة فعل مرعبة، وعدد كبير تابع المسلسل، وتلقيت استشارات من سيدات في أسئلة طبية بعد تناول قضية عدم الإنجاب في المسلسل".


وأكملت كندة علوش: "لم أتخيل أن يحقق موضوع تناول قضية عدم الإنجاب عند السيدات نجاحا كبيرا بهذا الشكل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

النجم العملاق العظيم .. كندا علوش تنعي محمود ياسين

بيدك حول كتفي أستطيع مواجهة العالم.. كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف

كندة علوش تخطف قلوب متابعيها بصورة مع زوجها.. شاهد

تكريم مستحق بجدارة على كل مشهد قدمتيه.. كندة علوش تهنئ منى زكى بعد تكريمها فى مهرجان القاهرة

كندا علوش عن حلقة أبلة فاهيتا: تفتكروا مين إللي مضحكني كده

بعد نجاح «إلا أنا».. كندة علوش: تلقيت استشارات من سيدات في قضية عدم الإنجاب ..فيديو

ترشيحاتنا

وفاة رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

فريدة الشوباشي تبكي في أول يوم لها داخل البرلمان.. وتؤكد: السيسي رد اعتبار المرأة

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

متعرفش اسم طفلتها.. زوجة تصرخ أمام محكم الأسرة: بنتي اسمها نرمين مش منال

بعد انهيار أسعارها.. هل ألقى الفلاحون البطاطس في الشوارع؟.. أبو صدام يجيب

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الصحة: تعلن إجراءات الحصول على لقاح كورونا

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان