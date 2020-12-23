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فن

في عيد ميلاده.. قصة استبدال جورج وسوف صديقه بـ حمار

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:54 م
جورج وسوف
جورج وسوف
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مريم عزت
يحتفل الفنان السوري جورج وسوف، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ59، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961.


وكان الفنان جورج وسوف تصدر تريند جوجل الفترة الماضية بعد تحقيق فيديو كليب "صاحى الليل" لـ سلطان الطرب جورج وسوف أكثر من 1.5 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر "يوتيوب".


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جدير بالذكر أن الفنان جورج وسوف له تصريحات جريئة أثارت الجدل، ومنها تصريحه فى برنامج "عايشة شو"، بأنه قام باستبدال صديق له بـ "حمار"، وذلك عن طريق شراء حمار ووضعه أمام المنزل يقوم بإطعامه ويعامله معاملة حسنة كما قام بتسميته على اسم صديقه بعد أن تخلى عنه.


وقال الفنان جورج وسوف خلال اللقاء، إن عددا كبيرا من المقربين وأصدقائه قاموا بالتخلى عنه وهذا لم يكن المرة الأولى.
 

يذكر أن آخر أعمال النجم السورى وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته "سكت الكلام" التي طرحها عبر قناته على "يوتيوب".


أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات ​عاطف يونس​، وألحان ​شاكر الموجى، وتوزيع ​طونى سابا​، وإخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.


وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا".

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