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فن

تريند الفن في مصر.. بكاء رضوى الشربيني.. كريم عبد العزيز يوقف تصوير مشاهده بالاختيار

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:06 م
كريم عبد العزيز و
كريم عبد العزيز و رضوى الشربينى
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مريم عزت
تصدر عدد من نجوم الفن خلال الساعات الماضية التريندات، وذلك بسبب تصريحاتهم أو بسبب أشياء قاموا بفعلها. 

ومن بين هؤلاء النجوم الفنان كريم عبد العزيز والإعلامية رضوى الشربينى والفنان محيى إسماعيل. 

- الفنان كريم عبد العزيز 
تصدر الفنان كريم عبد العزيز، التريند بعد توقفه  لـ تصوير مشاهده  من مسلسل " الاختيار 2 "  وذلك بسبب حضور مراسم دفن عمه على عبد العزيز . 

ولكن لم يتم توقف باقى فريق العمل من تصوير المسلسل ، ومن المفترض ان يستأنف الفنان كريم عبد العزيز التصوير خلال ساعات . 

وكان قد أعلن النجم كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة عمه علي عبد العزيز، ولم يكشف أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان. 

وكتب كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الأستاذ / على عبد العزيز  .. ربنا يسكنه فسيح جناته و يغفر له .. نسألكم الدعاء و الفاتحة». 


- الإعلامية رضوى الشربينى 
كما تصدرت الإعلامية رضوى الشربينى ، التريندات خلال الساعات الماضية بعد بكائها وهى تعلن عن توقف برنامجها " هى وبس " المذاع على قناة cbc سفرة ، فتره زمنية قصيرة . 

وقالت الاعلامية رضوى الشربينى " انشاء الله متكونش اجازة طويله ونرجع بسرعة .. بناتى زعلانين منى ولازم اقضى معاهم وقت ... الموسم الخامس يعتبر اصعب المواسم و الحلقات تقيلة " 


- الفنان محي اسماعيل 
تصدر الفنان محي اسماعيل ، التريندات خلال الساعات الماضية بعد حلقته مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك بعد تصريحاته الكثيرة خلال اللقاء. 

كشف الفنان محي إسماعيل، كواليس رفضه المشاركة في مسلسل عفاريت عدلي علام مع الفنان عادل إمام، وقال عندما عرض علي العمل مع عادل إمام في عفاريت عدلي علام، قلت عادل يكلمني الأول، ولكنه لم يتصل بي، فرفضت المشاركة في العمل، ولا بد من توافر رابط بيني وبين صديقي". 

وأضاف محي إسماعيل "لا أتنازل عن طموحي منذ صغري، وتعلمت فلسفة الـ"ولا حاجة" وجالي إغراءات كثيرة ورفضتها"، مؤكدًا "دلوقتي مش بحب المسلسلات مطلقا، ومش عايز أشترك في مسلسلات، وعندما أنشر رواية في الخارج يأتيني دخل شهري بحوالي 25 ألف جنيه".

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