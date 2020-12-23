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رياضة

منافس الأهلي المحتمل.. تيجريس أونال المكسيكي يتوج بطلًا لكأس الكونكاكاف

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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مجدي سلامة
توّج فريق تيجريس أونال المكسيكي ببطولة كأس الكونكاكاف بعد تغلبه على لوس أنجلوس إف سي بطل الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل هدف وحيد.

بدأت أهداف اللقاء في الدقيقة 61 من أحداث الشوط الثاني حيث سجل دييجو روسي هدف التقدم لفريق الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يستعيد بطل المكسيك توازنه مجددًا في الدقيقة 72 عن طريق هدف من لاعبه هوجو أيالا.

وقبل نهاية المباراة بست دقائق منح الهداف الفرنسي المخضرم أندري بيير جينياك اللقب لبطل المكسيك بتسجيله هدف الفوز لتنتهي المباراة عند نتيجة (2-1).

ويمتلك فريق تيجريس سجلًا في المباريات النهائية خلال آخر خمس نسخ من بطولة الكونكاكاف حيث أخفق بطل المكسيك في تحقيق اللقب خلال آخر أربع نسخ قبل أن يتوج بنسخة (2020) للمرة الأولى في مسيرته.

وأصبح فريق تيجريس الفريق السادس المؤهل لبطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام بقطر خلال فبراير المقبل.

كان فريق بايرن ميونيخ تأهل لكأس العالم للأندية باعتباره بطلًا لأوروبا، والأهلي باعتباره بطلًا لأفريقيا، وأولسان هيونداي بطلًا لأسيا، والدحيل القطري باعتباره بطلًا للدوري القطري، وأوكلاند سيتي ممثلًا عن منطقة الأوقيانوسيا.

ويعتبر ليفربول آخر فريق توّج بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه على ممثل أمريكا الجنوبية فريق فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد.

في المقابل، يعتبر ريال مدريد أكثر فريق نال لقب كأس العالم للأندية بعد فوزه بالمسابقة بأربع نسخ، ويأتي غريمه برشلونة في الترتيب الثاني بثلاث مرات.
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