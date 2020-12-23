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فن

مادلين مطر تحتفل بعيد الميلاد مع جمهورها: بحس حالي رجعت بنت 10 سنين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:36 م
مادلين مطر
مادلين مطر
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة مادلين مطر تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تهنئ جمهورها بعيد الميلاد أو الاحتفال بالكريسماس.

وقالت مادلين: "كل سنة متل هالوقت بفترة عيد الميلاد بحس حالي رجعت بنت 10 سنين بنطر الهدية تحت الشجرة وبعيش الفرح.. كتير متحمسة لليلة أحلى عيد بالكون".

وكانت حرصت الفنانة مادلين مطر علي الاحتفال بعيد ميلادها عن طريق نشر مجموعة من الصورة تجمعها بأصدقائها أثناء الاحتفال.

وعلقت مادلين على الصور: "كلمة شكر قليلة لكل المحبين والأصدقاء اللي بالرغم من الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيا بلبنان قدروا يزرعولي فرحة بقلبي وبسمة على شفافي وما نسيوا عيد ميلادي".

وتابعت: "كل سنة بيتحول شهر أغسطس لاحتفاليات متتالية ببيتي من كل أهلي وأصدقائي ومحبيني مشان هيك بطلت عد سنين عمري و صرت بس عد النعم اللي خصني فيا ربي ووجودكن بحياتي اكبر نعمة".

وآخر أعمال الفنانة مادلين مطر كان كليبها الجديد "طمن قلبك"، من كلمات سلامة علي، ألحان جان صليبا، وتوزيع ناصر الأسعد، والكليب من إخراج مي إلياس.
مادلين مطر تحتفل بعيد الميلاد مع جمهورها: بحس حالي رجعت بنت 10 سنين
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