زراعة 13172 فدان نخيل بمركز الخارجة في الوادي الجديد

خصصت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، مساحة 13172 فدانا لزراعة أشجار النخيل في 7 مواقع بالمركز تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة 2 مليون نخلة في الوادي الجديد.





وأكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، انه تم التعاقد وبدء العمل في 50 مزرعة، لتنفيذ المبادرة، وجرى توريد 10% من قيمة التعاقد مع المستثمرين والذين يتولون زراعة النخيل في المساحات المخصصة لهم بالمركز وقراه.

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وأوضح الطماوي، أن الوحدة المحلية خصصت 7 مواقع بالمركز لتنفيذ المبادرة، حيث جرى تخصيص 5 أفدنة بالمدينة لمستثمر واحد، و1243 فدانا لـ 6 مستثمرين، بالوحدة المحلية لقرى المنيرة، و2816 فدانًا لـ 16 مستثمرًا ومنتفعًا بالوحدة المحلية لقرى جناح، و 6558 فدانًا لـ 21 آخرين بالوحدة المحلية لقرى فلسطين، و1500 فدان لمستثمرين اثنين بالوحدة المحلية لقرى صنعاء و1000 فدان لـ 3 مستثمرين في زمام الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق، و1000 فدان بالوحدة المحلية لقرى الشركة لمستثمر واحد.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في يناير 2019 بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد.





من جانب آخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن وصول ١٧٤ بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.





وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد،انه تم البدء في تسليم البطاقات للإدارات التموينية، وتسليمها للمنتفعين على مستوى مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمسة.





وقال السيد، إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية التابعة لمديرية التموين الوادي الجديد، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.



