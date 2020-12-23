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ديني

الإمام الأكبر يهنئ البابا فرنسيس والمسيحيين حول العالم بأعياد الميلاد المجيدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:29 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
هنأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وجموع المسيحيين حول العالم، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، متمنيا أن تعاد هذه المناسبة على العالم أجمع بالأمن والأمان، داعيا المولى -عز وجل- أن يخلص الإنسانية من وباء كورونا وأن ينعم على الجميع بالصحة والسلامة والاستقرار.


وأكد الأزهر في هذه المناسبة على متانة العلاقات بين المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية حول العالم، واستمرار الجهود المشتركة المبذولة بين الإمام الطيب والبابا فرنسيس، من أجل تعزيز جسور الحوار والتواصل بين الأديان والثقافات كافة، لترسيخ قيم السلام والعيش المشترك والأخوة الإنسانية.
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