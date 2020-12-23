الإمام الأكبر يهنئ البابا فرنسيس والمسيحيين حول العالم بأعياد الميلاد المجيدة

هنأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وجموع المسيحيين حول العالم، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، متمنيا أن تعاد هذه المناسبة على العالم أجمع بالأمن والأمان، داعيا المولى -عز وجل- أن يخلص الإنسانية من وباء كورونا وأن ينعم على الجميع بالصحة والسلامة والاستقرار.







