أهل الكهف.. زوجة مصطفي فهمي تحتفل ببدء تصوير فيلمه الجديد.. صور

"أهل الكهف" بطولة خالد النبوي ،غادة عادل ، خالد الصاوي ،محمود حميدة، محمد ممدوح ،محمد فراج ،احمد عيد ،ريم مصطفي ،مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،احمد فواد سليم ،صبري فواز ،هاجر احمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاح وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في ٢٠٢٠ بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية.

