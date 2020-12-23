ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: الحكومة تقدم جرعة إنعاش للسياحة والطيران بقراراتها الجديدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:04 م
المنشأت السياحية
المنشأت السياحية
Advertisements
سماح أنور
قال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن قرارات الحكومة بشأن دعم القطاع السياحي بمثابة جرعة إنعاش تهدف إلي إستئناف المستثمرين أعمالهم بالمنشأت والمطاعم الذي تعد أكثر الفئات المتضررة جراء جائحة كورونا ولا سيما بعد حدوث حالة من الركود نتيجة الإغلاق أثناء فترة الحظر بالموجة الأولي من الفيروس.

طالب "صدقي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إطلاق مزيد من المبادارات التي من شأنها عودة النشاط السياحي علي الأقل بالمستوي الداخلي وذلك لتعويض الخسائر المادية التي لحقت به مما أدي إلي تقاعد بعض العاملين بهذه المنشآت بسب عدم قدرة أصحابها علي دفع تكلفة التشغيل.

وعن فوائد قرارات الحكومة لدعم السياحة، أوضح أن هذه الإعفاءات والتسهيلات ستساعد علي تخفيف الأعباء التي وقعت علي عاتقهم، كما أنها تعتبر بمثابة حوافز تشيجيعية داعمة تضعهم علي أرض صلبة فيما بعد .

وناشد النائب، الحكومة بسرعة تطبيق هذه القرارات لمنع حدوث أي نوع من التعسف أو العرقلة تحديدا بالفترة الحالية في ظل إلغاء الأحتفالات بالعام الجديد التي يتم إنتظارها بفارغ الصبر لكونها من أهم الأحداث التي تسهم في زيادة دخل هذه المنشأت بما يعزز من قدرتهم التشغيلية.

الدكتور 
وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.  


وجاء ضمن إجراءات الدعم التى تمت الموافقة عليها: 

- إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. 

- الاعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من ١ يناير حتى ٣٠ ابريل ٢٠٢١.
 
- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه  مراسي نيلية).

- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية. 

على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نورا على تدعو العاملين بالسياحة للمشاركة بإيجابية فى انتخابات مجلس النواب

مقترحات دعم القطاع السياحي ومشروع قانون تراخيص المنشآت الفندقية أمام مجلس الوزراء

سياحة البرلمان: مبادرة "شتى في مصر" قبلة حياة لإنعاش السياحة الداخلية

برلماني: القطاع السياحي يعاني.. ومبادرة شتي في مصر تحل الأزمة

تشريعات وقوانين ولجان وزارية لصالح السياحة والاثار فى 2020

أبرز قرارات مجلس الوزراء لدعم والنهوض بالقطاع السياحي

ترشيحاتنا

شاهد.. ملخص وهدف وأحداث مباراة الأهلي وسونيدب فى دوري أبطال افريقيا

اول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي على سونيديب فى دوري أبطال أفريقيا

فوز صعب.. أول تعليق من سيد عبدالحفيظ بعد انتصار الأهلى فى النيجر

اكتشاف سلالة مخيفة من كورونا بجنوب أفريقيا

القاهرة والاسكندرية والجيزة الأكثر إصابات.. وزيرة الصحة: 911 إصابة و42 حالة وفاة بكورونا اليوم

8 إجراءات مشددة يتصدى بها المترو لتفشي فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. هذه الأطعمة تسبب التوتر واضطراب النوم للمراهقين

بإطلالة كاجوال لافتة.. إنجي المقدم تبهر متابعيها على إنستجرام

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد