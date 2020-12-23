أكثر من 1000 إصابة كورونا فى اليوم.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك ارتفاعا كبيرا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أنه يتعجب من سير المواطنين فى الشوارع بدون كمامة، وانفعل قائلا : " مش عارف الناس اللى بتنزل من البيت بتنزل من غير كمامة ليه .. هو مفيش خوف من كورونا.. ولما الأعداد هتكثر مش هيكون فى تكدس بالمستشفيات".





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حذرت من الفترة المقبلة، , وأن نسبة إصابة الشباب بكورونا 25%.





ولفت أحمد موسى إلى أن المواطنين الذين يسيرون فى الشوارع فى الفترة الأخيرة بدون كمامة عليهم من اليوم السير بكمامة منعًا من الإصابة بفيروس كورونا.





وأشار إلى أن الوضع صعب وخلال الأيام المقبلة سيرتفع عدد الإصابات لـ أكثر من 1000 إصابة فى اليوم هذا أمر خطير.





وأوضح أنه لا يوجد إنتاج للقاح كورونا يكفى العالم، و أن الغمارات تواصل التطعيم بلقاح شركة سينوفارم الصينية ضد كورونا.



