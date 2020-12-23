تطور سلبي.. مجلس الوزراء يكشف سبب اجتماع لجنة كورونا الأسبوع المقبل .. فيديو

قال المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء ، إن القفزات التي تشهدها مصر في الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الجديدة تطور سلبي جدا، لافتا الي ان عدد الإصابات اليوم 911 إصابة وإذا ظل الوضع على ما هو عليه سوف يتضاعف هذا الرقم خلال أسبوع.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دي إم سي ، أن وزارة الصحة والحكومة قامت بكل الجهد اللازم وزيادة عدد المستشفيات العاملة في العزل وعلاج مضاعفات كورونا الي 363 مستشفى وهذا نفس عدد المستشفيات التي كانت متواجدة في شهري مايو ويوليو الماضيين.





وأوضح نادر سعد ، أن زيادة المستشفيات الي هذا العدد كان بناء على رؤيتنا لزيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا اليومية والأغلبية العظمى من الاصابات تنتمي الي الانواع البسيطة والخفيفة .





وتابع أن درجة الاشغال لأجهزة التنفس الصناعي وصلت الان الي 42% و وهذا ليس رقما بسيطا، مؤكدا ان المواطنين يجب عليهم ان يتمتعوا بالقدر الكافي بالمسئولية .





واستكمل ، أن لجنة الأزمات ستجتمع مجددا الأسبوع المقبل لمناقشة الآلية الجديدة التي سيتم من خلالها تحصيل غرامات عدم ارتداء الكمامات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسيتم تحصيل غرامة فورية.







