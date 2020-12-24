ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

5 معلومات مهمة لا يعلمها الكثيرون عن WhatsApp Business

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
WhatsApp Business
WhatsApp Business
Advertisements
شيماء عبد المنعم
طرحت الشركة المالكة لـ "واتساب"، نسخة تطبيق الأعمال من تطبيق التراسل WhatsApp Business، للشركات الصغيرة في الهند منذ أكثر من عامين، يهدف التطبيق المجاني للتنزيل إلى مساعدة الشركات على التواصل بشكل أفضل مع عملائها.

وبحسب ما ذكره موقع "zeenews"، يتوفر تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business، مجانا للتنزيل على متجري آب ستور وجوجل بلاي، وهو يهدف إلى تسهيل تواصل الشركات مع العملاء، ويعد أكثر ملاءمة لمستخدميه للدردشة مع الشركات التي يرغبون بطريقة تواصل أسهل معاها.


وكما يسهل تطبيق الأعمال المملوك لشركة "فيسبوك"، للشركات الصغيرة التواصل الشخصي مع عملائها، وتسليط الضوء على منتجاتها وخدماتها، والإجابة على أسئلة العملاء طوال تجربة التسوق الخاصة بهم، وأنشاء كتالوج للمنتجات والخدمات إلى جانب أدوات خاصة لفرز الرسائل والرد عليها بسرعة.

فغذا كنت من مالكي الشركات الصغيرة ولا تعرف كيفية استخدام تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business، إليك فيما يلي كل ما تحتاج لمعرفته عنه:

1. ملفات تعريف الأعمال: ساعد عملائك على التواصل معك من خلال إضافة معلومات مفيدة مثل وصف طريقة عمل الشركة أو المجال الذي يتعامل به المتجر، إلى جانب البريد الإلكتروني أو عناوين المتجر والموقع الإلكتروني الرسمي.

2. أدوات المراسلة: يتيح لك تطبيق الأعمال من "واتساب" أدوات مراسلة ذكية تمكنك من إضافة الردود السريعة التي توفر إجابات سريعة على الأسئلة المتداولة، إلى جانب رسائل الترحيب التي تعرّف العملاء بعملك، والرسائل التي تُعلمهم أنك مشغول في الوقت الحالي أو أن متجرك أنهى ساعات العمل الرسمية المخصصة له.


3. إحصائيات المراسلة: يوفر لك تطبيق "واتساب بيزنس" أدوات مراجعة بسيطة مثل عدد الرسائل المقروءة لمعرفة من أكثر العملاء اهتماما بمنتجاتك.

4. واتساب ويب: على غرار الإصدار الأصلى من "واتساب"، يتيح لك إصدار الأعمال من تطبيق المراسلة إمكانية ربط حسابك مع إصدار سطح المكتب WhatsApp Web.

5. نوع الحساب: سيعرف العملاء أنهم يتحدثون إلى شركة لأنه سيتم إدراجك كحساب تجاري، وبمرور الوقت، ستحصل بعض الأنشطة التجارية على حسابات مؤكدة بمجرد التأكد من تطابق رقم هاتف الحساب مع رقم هاتف النشاط التجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من بينها تشفير الرسائل.. واتساب يتيح 3 ميزات مهمة لمستخدمي أندرويد قريبا

استخدامه بمقابل مادي.. واتساب يؤكد فرض رسوم على مستخدميه

لـ تشغيل رقمين واتساب.. كيفية تحميل أحدث إصدار من GB WhatsApp

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب يؤكد فرض رسوم على حسابات WhatsApp Business.. آبل تخفض سعر سماعات AirPods Pro لأدنى سعر

تخلص من الرسائل المزعجة على واتساب.. اعرف الطريقة

شاهد.. خدمة استثنائية مميزة من واتساب لـ 50 مليون مستخدم حول العالم

ترشيحاتنا

نجم الزمالك المغربي يتواصل مع وكيله للرحيل عن الفريق

بعد تعديل جدول الدوري.. طوارئ في الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة الأهلي

نداء عاجل من الصحة السعودية إلى المواطنين والمقيمين

بوسترات بيج رامي تزين صالات الركاب بمطار القاهرة قبل وصوله من أمريكا

الحكومة: 300 إصابة بـ كورونا بين طلاب المدارس

الأغنية مبقتش بتاعتي.. عمرو دياب يعلق على غناء راشد الماجد وماجد المهندس لـ «محسود»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصين.. زبائن المطاعم مهددون بعقوبة في حالة عدم إنهاء وجباتهم.. اعرف القصة

مشاجرة بسبب كلب تنهي حياة أب ونجله.. تفاصيل

بفستان أحمر.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة